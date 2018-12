Qualcomm ziet overname NXP niet meer zitten

''Hoewel we met genoegen hoorden over de opmerkingen van president Trump en president Xi over de eerder voorgestelde overname van NXP door Qualcomm, is de deadline voor die transactie verlopen'', aldus het bedrijf. ''Qualcomm beschouwt de kwestie als afgedaan."

De overnamedeal tussen Qualcomm en NXP ter waarde van 44 miljard dollar ketste deze zomer af omdat China niet tijdig toestemming verleende. Qualcomm trok zijn overnamebod terug toen een deadline verliep en niet alle goedkeuringen binnen waren. De Amerikaanse chipmaker moest daardoor een zogeheten 'break-up fee' van 2 miljard dollar betalen aan NXP.