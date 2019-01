Quebec wil beelden treinramp verwijderd uit Netflix-film

Bij de ramp kwam een ontspoorde goederentrein met olie in het stadje Lac-Mégantic terecht. Er volgenden verschillende explosies en 47 mensen kwamen om het leven. Volgens Roy heeft de lokale gemeenschap de ramp, een van de grootste spoorrampen in de geschiedenis van Canada, vijf jaar na de feiten nog niet verwerkt. Netflix gebruikte beelden van de ramp in zijn film 'Bird Box', en ze zijn ook te zien in een aflevering van de reeks 'Travelers' die ook op Netflix staat. De producent van 'Travelers', Peacock Alley Entertainment, zal de beelden vervangen, maar Netflix wil ondanks de kritiek niet ingrijpen in 'Bird Box'.

De overheid dringt daarom aan bij topman Reed Hastings. 'We zouden in geen geval mogen tolereren dat menselijke tragedies, welke dan ook, voor entertainment worden gebruikt. Dat is zoweel moreel als ethisch ontoelaatbaar', zegt minister Roy. 'Wat als het met een van uw naasten zou gebeuren, meneer Hastings? Hoe zou u reageren als u zou vernemen dat een multinational beelden gebruikt die zware en sombere herinningen oproepen, enkel voor de winst?'

Eerder deze maand lag Netflix al onder vuur omdat in de horrorfilm 'Death Note' beelden van de treinramp in Buizingen uit 2010 worden gebruikt. Spoorwegmaatschappij NMBS betreurde het gebruik van de beelden.