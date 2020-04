De nieuwe mobiele streamingdienst Quibi, die zich focust op korte filmpjes gemaakt door Hollywoodvedetten, werd in zijn eerste week na lancering 1,7 miljoen keer gedownload.

Dat zeg Meg Whitman, die aan het hoofd staat van de dienst. Het streamingplatform werkt alleen op mobiele toestellen en filmpjes op de dienst zijn tien minuten of korter. In tegenstelling tot andere platformen van deze soort, zoals TikTok en het ter ziele gegane Vine, worden de filmpjes niet door het brede publiek gemaakt, maar door professionele pleogen, vaak met Hollywoodsterren in de cast.

Bedoeling van het platform was om mensen te bereiken die enkele minuten te doden hadden, bij het wachten op de bus bijvoorbeeld. Daarom was het een verrassing dat de tool gelanceerd werd in het midden van een wekenlange 'lockdown'. "Het blijkt nu dat mensen ook van die tussenmomenten hebben als ze thuis zitten", zegt Whitman aan televisiestations CNBC.

Quibi kost 5 dollar per maand, 8 dollar voor de versie zonder reclame. Het bedrijf heeft zijn dienst gelanceerd met een gratis proefperiode van negentig dagen en hoewel het eerst zei dat het gradueel over andere landen zal uitrollen, lijkt het ook in België beschikbaar.

Dat zeg Meg Whitman, die aan het hoofd staat van de dienst. Het streamingplatform werkt alleen op mobiele toestellen en filmpjes op de dienst zijn tien minuten of korter. In tegenstelling tot andere platformen van deze soort, zoals TikTok en het ter ziele gegane Vine, worden de filmpjes niet door het brede publiek gemaakt, maar door professionele pleogen, vaak met Hollywoodsterren in de cast. Bedoeling van het platform was om mensen te bereiken die enkele minuten te doden hadden, bij het wachten op de bus bijvoorbeeld. Daarom was het een verrassing dat de tool gelanceerd werd in het midden van een wekenlange 'lockdown'. "Het blijkt nu dat mensen ook van die tussenmomenten hebben als ze thuis zitten", zegt Whitman aan televisiestations CNBC. Quibi kost 5 dollar per maand, 8 dollar voor de versie zonder reclame. Het bedrijf heeft zijn dienst gelanceerd met een gratis proefperiode van negentig dagen en hoewel het eerst zei dat het gradueel over andere landen zal uitrollen, lijkt het ook in België beschikbaar.