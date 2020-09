Mobiele streamingdienst Quibi zou het zes maanden na lancering niet zo goed doen. Het bedrijf zou strategische oplossingen zoals een verkoop overwegen.

Quibi is het project van Hollywood-veteraan Jeffrey Katzenberg en Meg Whitman, ex-CEO van HP. De streamingdienst is gericht op korte filmpjes van maximaal tien minuten voor een mobiel platform en trok een hele hoop bekende namen en Hollywood-studio's aan boord om content te maken.

Het onconventionele systeem trok in de eerste week 1,7 miljoen downloads, maar lijkt wat te haperen, volgens een rapport in The Wall Street Journal. De dienst, die voor zijn opstart 1,75 miljard dollar ophaalde bij bangen en tv-studio's, is op zoek naar meer geld. Volgens de zakenkrant zoekt het bedrijf naar strategische opties, waaronder meer investeringen ophalen of zelfs naar de beurs trekken. Een verkoop aan een andere grote speler zou ook worden overwogen. Quibi wenste niet te reageren op het rapport.

Quibi nam de opvallende beslissing om in april, in het midden van een wereldwijde lockdown, een 'mobile only' platform te lanceren. De nadruk van de streamingdienst op duurdere producties, maakt dat nieuwe content wat trager komt, en door een technische beperking op het delen van memes en screenshots, is het ook lastiger voor de filmpjes om viraal te gaan. Een en ander betekent dat Quibi tot nu toe nog niet veel potten heeft gebroken, ondanks de technologische hoogstandjes van het platform.

