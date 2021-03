Het Nederlandse QuTech heeft een raster ontwikkeld met vier qubits die functioneren als een kwantumprocessor. Dat moet de schaalbaarheid van kwantumtechnologie vooruit helpen.

De kwantumprocessor bestaat uit vier qubits en is ontwikkeld op basis van halfgeleidertechnologie. Het ding bestaat uit germanium, een stof waar het onderzoeksbedrijf in het Nederlandse Delft al langer mee werkt. Door qubits twee aan twee op zo'n raster te koppelen, kan de groep een tweedimensionele array bouwen die als kwantumprocessor functioneert. Het systeem heeft het grote voordeel dat het compatibel met de manier waarop momenteel halfgeleiders, de basis van zowat elke traditionele computer, worden geproduceerd. Dat zou het mogelijk moeten maken om de productie van de processoren op te schalen.

Halfgeleiders

Kwantumcomputers vormen een alternatief voor de huidige computertechnologie, die stilaan tegen zijn grenzen aanloopt. Ze werken met qubits in plaats van bits, en zouden veel beter omgaan met bepaalde vraagstukken waarmee traditionele computers het moeilijk hebben. De technologie staat echter nog erg in de kinderschoenen, en de productie van de bouwstenen van kwantumtechnologie is duur en gespecialiseerd werk. Door deze chips te baseren op halfgeleidertechnologie, moet een en ander vlotter gaan.

QuTech zegt dat het een goede controle heeft over de qubits, doordat ze een nieuwe manier gebruiken om de rasters te maken waarop ze zitten. Het raster werkt met gaten in germanium, die ervoor moeten zorgen dat dezelfde elektrodes die de qubits definiëren, ook gebruikt kunnen worden om hen te beheren en verstrengelen. QuTech heeft zijn onderzoek gepubliceerd in het techblad Nature, het volledige rapport kan je hier nalezen(pdf).

