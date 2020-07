Het Nederlandse QuTech maakt zijn simulator gratis beschikbaar voor niet-commerciële ontwikkelaars en testers. Bedoeling is de mogelijkheden van kwantumnetwerken aan te tonen.

QuTech is een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit van Delft en TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. De simulator, genaamd NetSquid, draait sinds vorig jaar bij gespecialiseerde wetenschappers wereldwijd.

De organisatie maakt hem nu ook beschikbaar voor geïnteresseerde gebruikers en beta-testers. Bedoeling is de wereld kennis te laten maken met het concept, en de mogelijkheden, van kwantumnetwerken

NetSquid (Network Simulator for Quantum Information using Discrete events), laat toe om (virtuele) kwantumnetwerken te bouwen door kleine kwantumprocessoren met elkaar te verbinden via optische kanalen en zo qubits uit te wisselen. In de (verre) toekomst kunnen die kwantumnetwerken ook met elkaar verbonden worden op een eigen 'kwantuminternet'.

Met de simulator hoopt QuTech dat onder meer de stabiliteit en performantie van die netwerken onderzocht kan worden. Een qubit heeft momenteel een beperkte looptijd voordat hij onstabiel wordt. Om daarmee om te gaan moet een organisatie slimme manieren vinden om grote hoeveelheden van deze al dan niet onstabiele deeltjes te beheren en programmeren, zodat het geheel wel blijft werken.

Wie het wil uitproberen, moet zich eerst registreren op het NetSquid Community Forum. Daar kan je je ook inlezen in de documentatie en informatie die QuTech beschikbaar stelt.

Kwantumcomputers worden door onderzoekers gezien als een alternatieve route voor de huidige computertechnologie, die stilaan tegen zijn grenzen lijkt aan te lopen. Kwantumcomputers hebben een heel andere architectuur dan traditionele computers. In tegenstelling tot bits, die de twee staten 'nul' en 'een' (uit of aan) hebben, gebruikt een kwantumcomputer 'qubits'. Die kunnen aan staan, uit staan of allebei tegelijk (aan én uit). Om dat systeem aan te praat te krijgen en te houden, moeten er een hoop hordes overwonnen worden, maar de kwantumcomputer heeft wel het potentieel om veel krachtiger te worden dan onze huidige traditionele technologie toelaat.

