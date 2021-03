Wie bij Google klaagt over ongepast gedrag, zij het racisme of seksisme, krijgt vaak ziekteverlof aangereikt, in plaats van structurele oplossingen. Dat moet blijken uit een nieuwe reportage.

Google's personeelsdienst schreef vaak ziekteverlof uit voor werknemers die klachten neerlegden over racistisch of seksistisch gedrag van collega's. Dat moet blijken uit een reportage van de Amerikaanse zender NBC News. Het bedrijf ligt al een tijd onder vuur voor de manier waarop het met ongepast gedrag omgaat op de werkvloer.

In de reportage komen een dozijn werknemers aan bod die melden dat gesprekken met HR over racistisch en seksistisch gedrag van collega's zelden ergens toe leiden. Vaak worden de klagers zelf op een zijspoor gezet, waarna ze op ziekteverlof worden gestuurd voor hun mentale gezondheid. De praktijk versterkt het beeld dat er iets mis is met het slachtoffer, en niet met de daders, aldus het rapport.

Google spreekt de reportage tegen en zegt dat het klachten over ongepast gedrag grondig onderzoekt. 'We hebben een goed gedefinieerd proces voor hoe medewerkers problemen kunnen aankaarten en we gaan op een transparante manier met die klachten om', aldus Google in een mededeling: 'We treden streng op tegen medewerkers die onze regels overtreden.'

Feit is wel dat de techreus al langer onder druk staat om de manier waarop hij met diversiteit omgaat. In de voorbije maanden werden twee specialisten in ethiek voor kunstmatige intelligentie ontslagen, naar eigen zeggen om hun werk voor meer diversiteit en hun kritiek op mogelijk bevooroordeelde software.

Twee jaar terug werd het bedrijf zelfs door de eigen aandeelhouders aangeklaagd om zijn personeelsbeleid, waaronder het aanbieden van een gouden parachute aan Android-ontwikkelaar Andy Rubin, nadat die door collega's was aangeklaagd voor seksueel wangedrag. De bekendmaking van die ontslagvergoeding leidde ook al tot protest van vrouwelijke werknemers, met een symbolische 'walkout'.

