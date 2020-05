Clouddienstverlener Rackspace benoemt Bert Stam tot general manager Benelux en de Nordics. De voorbije vijf jaar was hij voor het bedrijf in dezelfde landen werkzaam als directeur sales en marketing. Tegelijkertijd maakt Rackspace zijn ambities bekend om in deze regio's de komende drie jaar in omvang te verdubbelen.

Om dat doel te bereiken heeft Rackspace de voorbije tijd flink geïnvesteerd in de Benelux en de Nordics, en dan met name in de Professional Services-tak. 'Door die groei kunnen we klanten in deze regio's beter dan ooit ondersteunen met lokale experts', aldus Stam. 'We hebben het aantal teamleden vorig jaar verdubbeld en zullen ook in 2020 aan de groeiende vraag blijven voldoen.'

Rackspace telt wereldwijd zo'n zevenduizend werknemers met kennis op het gebied van applicaties, data, beveiliging, hybride clouds en multi-clouds. Naast het Benelux-hoofdkantoor in Nederland, heeft het bedrijf vestigingen in Australië, Dubai, Duitsland, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Om dat doel te bereiken heeft Rackspace de voorbije tijd flink geïnvesteerd in de Benelux en de Nordics, en dan met name in de Professional Services-tak. 'Door die groei kunnen we klanten in deze regio's beter dan ooit ondersteunen met lokale experts', aldus Stam. 'We hebben het aantal teamleden vorig jaar verdubbeld en zullen ook in 2020 aan de groeiende vraag blijven voldoen.'Rackspace telt wereldwijd zo'n zevenduizend werknemers met kennis op het gebied van applicaties, data, beveiliging, hybride clouds en multi-clouds. Naast het Benelux-hoofdkantoor in Nederland, heeft het bedrijf vestigingen in Australië, Dubai, Duitsland, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.In samenwerking met Dutch IT-channel.