Binnen vier jaar zal veertig procent van de bedrijfsraden een specifiek comité voor cybersecurity hebben. Dat is vier keer meer dan vandaag.

Vandaag heeft minder dan tien procent van de raden van bestuur een comité dat specifiek kijkt naar cybersecurity. Volgens een wereldwijde rondvraag van marktanalist Gartner zal dat tegen 2025 oplopen tot veertig procent.

Cybersecurity staat vandaag al hoog op de agenda. Volgens de organisatie is het vandaag het tweede grootste risico voor een onderneming, na regulatorische en compliance risico's.

Gartner verwacht dat operationele veranderingen, onder meer door de coronacrisis, veel meer focus leggen op security en dat dat ook gevolgen heeft voor de relatie met de CISO. Hun acties zullen vaker worden geviseerd, maar ze mogen daarom ook rekenen op meer ondersteuning en middelen.

Partnerschappen

Volgens de rondvraag van Gartner zal zat ook leiden tot specifieke partnerschappen tussen de CISO en sleutelfiguren in het bedrijf voor sales, finance, marketing en andere afdelingen. Vandaag heeft slechts één op vijf bedrijven zo'n samenwerking. Tegen 2024 zou dat naar drie op vijf stijgen.

Tot slot verwacht de marktanalist dat werken van op afstand een blijver is voor securitypersoneel. Tegen 2022 zal dertig procent van de securityteams meer mensen tellen die permanent van op afstand werken. Een deel van de verklaring is dat het voor 51 procent van de bevraagde bedrijven moeilijk blijft om de juiste mensen te vinden. Permanent werken van op afstand laat bedrijven toe om geografisch verder te rekruteren dan vandaag het geval is.

