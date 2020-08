Apple heeft zijn belangrijkste internationale radiostation Beats 1 omgedoopt tot Apple Music 1. De zender, onderdeel van streamingdienst Apple Music, krijgt er ook twee nieuwe stations bij.

Gebruikers van Apple Music kunnen voortaan ook afstemmen op de nieuwe zenders Apple Music Hits, met de grootste hits uit de jaren tachtig en negentig, en Apple Music Country. Beide stations zijn meteen beschikbaar in alle 165 landen waar Apples streamingdienst is uitgerold, waaronder ook België.

Bij de start van Apple Music in 2015 doopte Apple zijn belangrijkste radiostation Beats 1, wat destijds een logische keuze was. Apple had een jaar eerder hoofdtelefoonfabrikant Beats overgenomen, en dat bedrijf beschikte zelf al over een streamingdienst.

Apple Music 1 wordt geproduceerd in radiostudio's in Los Angeles, New York, Nashville en Londen. Het station probeert zich te onderscheiden met diepte-interviews met artiesten, exclusieve optredens en 'meer premières dan op welk anders station ook'. Intussen hebben ook heel wat sterren, waaronder Lady Gaga en Nile Rodgers, er een eigen radioprogramma.

