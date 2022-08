Interieurwinkelketen CASA is slachtoffer geworden van een ransomwareaanval. Daarbij zijn onder meer persoonlijke gegevens van klanten en medewerkers buitgemaakt.

Het bedrijf schrijft dat zelf in een mededeling op zijn site. Aanvallers sloegen toe op 1 augustus en wisten de IT-systemen van de keten te versleutelen en persoonlijke gegevens te downloaden, zegt CASA daarin. Welke gegevens en hoeveel er werden gestolen is niet zeker. De winkel waarschuwt zelf voor namen, adressen, e-mailadressen, telefoon- en klantennummers die mogelijk gebruikt kunnen worden voor phishingaanvallen. Betaalgegevens zouden niet gelekt zijn, omdat CASA die niet zelf verwerkt.

De keten zegt samen te werken met experten en de gegevensbeschermingsautoriteiten in de landen waarin ze actief zijn. CASA heeft onder meer fysieke en online winkels in België. Die blijven overigens gewoon open.

