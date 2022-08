Een softwareleverancier van de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen en Vaals is eind juli getroffen door een cyberaanval. Hierbij is een administratiesysteem van het sociaal domein getroffen.

De gemeenten melden het incident zelf in een gezamenlijke verklaring. Door de aanval zijn bestanden versleuteld en niet meer toegankelijk. Het lijkt dan ook te gaan om een besmetting met ransomware. 'Het systeem is uitgebreid onderzocht door een gespecialiseerd cyber security bureau. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen indicatie is voor datadiefstal', schrijven de gemeenten.

Dienstverlening voortzetten

De focus van de gemeenten en de leverancier van het administratiesysteem lag de afgelopen periode op het voortzetten van de dienstverlening. Deze verloopt inmiddels weer zoals gebruikelijk. Dit betekent onder meer dat inwoners met een uitkering van de betrokken gemeenten deze op het gebruikelijk moment ontvangen.

'De leverancier van het administratiesysteem heeft hard gewerkt om het systeem zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken. Het systeem kan inmiddels weer veilig gebruikt worden. Het getroffen systeem wordt gebruikt voor de afhandeling van aanvragen van onder andere bijstandsuitkeringen, energietoeslagen en aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg', besluiten de gemeenten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

