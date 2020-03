Duizenden leden van de Oeigoerse minderheid in China worden gedwongen om in grote fabrieken van onder meer techbedrijven te werken. Dat staat in een rapport van een Australische denktank.

De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in de westerse autonome region Xinjiang. De Chinese overheid heeft ongeveer een miljoen van hen opgesloten in 'opleidingskampen', naar eigen zeggen als maatregel tegen extremisme. De provincie heeft ook een van de meest verregaande surveillancesystemen ter wereld.

Volgens het Australian Strategic Policy Institute (ASPI), een Australische denktank, is de volgende stap van die 'heropleiding' nu om duizenden Oeigoeren naar verschillende fabrieken doorheen het land te sturen, waar ze gedwongen worden te werken. Volgens ASPI gaat het om meer dan 80.000 Oeigoeren die tussen 2017 en 2019 uit hun regio werden getransporteerd en aan het werk werden gezet in fabrieken over heel China. Sommige daarvan zouden recht uit de kampen komen.

Nog volgens het rapport komen ze terecht in zo'n 27 fabrieken die onderdelen leveren voor 83 grote merken, waaronder Nike, maar ook techgiganten als Apple en Dell. ASPI schrijft dat het 'bijzonder moeilijk' is voor de Oeigoeren in kwestie om deze werkopdrachten te weigeren of te ontsnappen.

Nieuws over de kampen kwam naar buiten in 2018. De Chinese overheid heeft het over een vrijwillige opleiding om extremisme te voorkomen, maar uit rapporten blijkt dat de Oeigoeren in kwestie vaak worden opgesloten voor het uitdrukken van hun geloof, zoals bidden of een hoofddoek dragen.

Nog volgens ASPI komen de werkers in deze fabrieken terecht in gesegregeerde slaapplaatsen en krijgen ze lessen Mandarijns en ideologische training na hun uren. Ze zouden ook onder constant toezicht staan en hun geloof niet mogen uitvoeren. Volgens het rapport van ASPI gebeurt de dwangarbeid vermoedelijk zonder medeweten van de merken zelf.

