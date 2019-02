Rapport: 'Terms of Service' van meeste websites zijn onleesbaar

De 'Terms of Service' of toetredingsregels van 500 populaire Amerikaanse websites werden in de studie onder de loep genomen door twee rechtenprofessoren. Hun conclusie is dat 99 procent van hen 'onleesbaar' zijn. Daar zitten onder meer de gebruikersovereenkomsten van Google en Facebook bij.

Het probleem, zo melden de professoren in hun rapport is dat een normale mens zo'n tekst eigenlijk niet kan begrijpen, maar dat hij of zij er wel wettelijk aan gebonden blijft. "Hoewel consumenten juridisch verwacht worden om hun contracten te lezen, wordt van bedrijven niet geëist dat ze leesbare contracten schrijven. Deze assymetrie, en de mogelijke gevolgen ervan, verwarde ons", dat zegt Samuel Becher, een van de auteurs van het rapport en professor Rechten aan de Victoria Universiteit in Wellington, aan techsite Motherboard.

Wie een account maakt op Amazon of Uber, of een van de andere grote sites, is al snel geneigd om op 'Akkoord' te klikken wanneer zo'n lange tekst 'legalees' opduikt, maar deze contracten bevatten vaak clausules over wat er met intellectuele eigendom gebeurt, wat je wel of niet op de site mag doen, en hoe je zo'n account weer kan afsluiten. Vaak stem je ook toe om de website maar onder erg specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld in één specifieke rechtbank, aan te klagen in het geval er iets mis gaat.

De professoren, Samuel Becher en Dr. Uri Benoliel van de College of Law and Business in Ramat-Gan, gebruikten twee verschillende leesbaarheidstesten. Een daarvan bekijkt de scholingsgraad die nodig is om een tekst te lezen, de andere berekent de gemiddelde lengte van een zin, en de hoeveelheid lettergrepen daarin. In het algemeen zouden leesbare teksten voor normale consumenten geschreven moeten zijn op een manier dat iemand in het eerste middelbaar ze kan lezen. Dat klinkt jong, maar sites als Facebook of Twitter laten mensen accounts maken vanaf dertien jaar oud. En schotelen hen vervolgens een tekst voor waar ze niets van snappen. Volgens het onderzoek waren maar twee van de contracten leesbaar voor iemand die acht jaar naar school is geweest. De 498 anderen vereisten gemiddeld meer dan 14 jaar onderwijs (hogere studies, dus) om de contracten te begrijpen.