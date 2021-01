De Raspberry Pi Foundation brengt de Raspberry Pi Pico uit. Een microcontroller met een eigen chip voor iets meer dan vier euro.

Raspberry Pi is vooral bekend als maker van goedkope minicomputers. Die vinden bijzonder veel bijval bij hobbyisten die er hun eigen projecten, van een kleine server, mediaspeler, tot een systeem voor domotica of een komkommersorteerder mee maken.

Eerder bracht het al een basisversie uit onder de naam Raspberry Pi Zero, nu volgt een nog kleinere versie: de Pico. Een microcontroller die amper 4 dollar kost. Belgische prijzen zitten op 4,08 tot 4,5 euro.

Raspberry Pi Pico © Rasperry Pi Foundation

De microcontroller meet 51X21 millimeter, is uitgerust met usb 1.1 met device en host support, heeft 3 analoge inputs, 26 multifunctionele GPIO pins en een temperatuursensor. Het toestel is programmeerbaar in C en MicroPython.

Op de controller zit ook Raspberry Pi's eigen chip, de PR2040. Dit is een dual-core Arm Cortex-MO+ aan 133 Mhz, ondersteund met 2 megabyte flashopslag en 264 kilobyte RAM.

De Raspberry Pi Pico steunt op de eigen RP2040 chip. © Rasperry Pi Foundation

De specificaties maken duidelijk dat dit geen minicomputer is, maar wel een extra kleine en goedkope module, bijvoorbeeld om een toestel te bouwen dat een minimum aan rekenkracht nodig heeft en maar een beperkte plaats heeft.

De Raspberry Pi is van bij de start ook in België te koop via twee verdelers. Wie grote volumes wil aanschaffen kan zelfs een hele rol aanschaffen.

