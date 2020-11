De Raspberry Pi Foundation heeft met de Raspberry Pi 400 een nieuw model uit. Daarbij zit de volledige computer verwerkt in het toetsenbord.

De minicomputers van Raspberry Pi staan vooral bekend om hun kleine vorm en lage prijs, waardoor ze ideaal zijn om kinderen te leren programmeren, of voor allerlei hobbyprojecten waarvoor een pc met beperkte rekenkracht volstaat.

De specificaties van de Pi 400 komen grotendeels overeen met de vorig jaar gelanceerde Raspberry Pi 4: 4 GB RAM en een 1.8GHz quad-core ARM Cortex-A72 cpu. Dat is iets sneller dan de 1,5 GHz in de gewone Raspberry Pi. Er is wifi en bluetooth aan boord.

Raspberry Pi 400 © Raspberry Pi Foundation

Aan de achterkant van het toetsenbord vinden we een ethernetpoort, drie usb-A poorten (waarvan twee usb 3.0 zijn), usb-C voor de stroomaanvoer, een microSD kaardslot, een 40-pin GPIO Header voor eventuele randapparatuur en twee micro HDMI aansluitingen voor beeldschermen. Als er slechts één beeldscherm is aangesloten kan de computer ook 4K video afspelen.

achteraan zitten alle aansluitingen voor stroom, het scherm, de muis of extra modules. © Raspberry Pi Foundation

Het toetsenbord is zowel met een Engelse als Italiaanse, Duitse, Spaanse en Franse (Azerty) lay) out te koop. Op termijn wil de organisatie achter de minicomputer nog meer talen toevoegen zoals Noors, Deens, Portugees en Zweeds.

Raspberry Pi 400 © Raspberry Pi Foundation

De Raspberry Pi Foundation geeft zelf geen richtprijs maar wijst wel naar lokale verkopers. Daar kost het toestel in België ongeveer 100-120 euro, inclusief microSD kaart, muis stroom- en beeldschermkabel en handleiding . Volgens de foundation zou ook mogelijk zijn om enkel het toetsenbord te kopen voor 70 dollar maar dat aanbod is op dit moment nog niet in een lokale webshop te vinden.

