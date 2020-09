Facebook werkt aan een slimme bril, maar wil daarmee niet alleen de techliefhebber aanspreken. Een samenwerking met brillenmerk Ray-Ban moet helpen om de smart glasses cool te maken.

Door de samenwerking met Ray-Ban wil Facebook voorkomen dat de slimme bril een flop wordt. Eerder kwam Google al met een vergelijkbaar gadget, de Google Glass, maar die brillen kregen kritiek omdat ze te lelijk waren. Door de ingebakken camera waren er destijds ook vraagtekens over de privacy van mensen die met een drager van zo'n bril in aanraking kwamen.

Glassholes

Dragers van de Google-bril werden op internet al snel omgedoopt tot glassholes, een samentrekking van de naam van de bril en het Engelse scheldwoord asshole. Een versie van de Google Glass voor de zakelijke markt bleef wel bestaan. Die wordt onder meer gebruikt in magazijnen, fabrieken en distributiecentra en helpen werknemers daar om zo efficiënt mogelijk hun weg te vinden.

De bril van Facebook zal via een ingebouwde computer of koppeling met een smartphone allerlei informatie aan de drager kunnen voorschotelen, maar nadere details ontbreken nog. Het gadget komt in de loop van volgend jaar op de markt.

