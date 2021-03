Hardwarefabrikant Razer komt met een bril met ingebouwde luidsprekers. Je kan er via Bluetooth muziek mee afspelen. De bril zou ook beschermen tegen schadelijk licht.

Het toestel kreeg de naam Anzu mee. In tegenstelling tot de meeste smart glasses, zoals die van Google, beschikt de Anzu niet over augmented reality (AR) - waarbij berichten in het gezichtsveld van de gebruiker worden geprojecteerd. Wel zitten er luidsprekers in die via Bluetooth muziek kunnen afspelen.

Razer is een fabrikant van voornamelijk gaming hardware zoals speciale muizen en koptelefoons. De nieuwe bril kan via bluetooth verbinding maken met de telefoon of computer van de gebruiker, om zo gesprekken te voeren of muziek te beluisteren. Razer heeft het over 'echte wireless luidsprekers' en heeft de geluidskanalen voor de bril over de hele lijn in twee gedeeld. Dat zou voor beter geluid moeten zorgen, maar het betekent ook dat je de beide 'beentjes' van de bril apart moet opladen, wat een hele hoop gedoe lijkt.

Stembediening

Het toestel bedienen gaat via een klein besturingspaneel aan de zijkant van de bril. Dat kan je aantikken om onder meer de stembediening in te schakelen. De bril zet zichzelf uit wanneer je hem dichtklapt en zou op die manier zo'n twee weken op standby werken. Batterijleven terwijl hij aanstaat wordt geschat op een vijftal uur.

De Anzu zou daarnaast schadelijk blauw licht dat afkomstig is van computerschermen met 35 procent verminderen. Blauw licht kan ervoor zorgen dat mensen 's avonds moeilijker in slaap komen. Ook beschikt de bril over een extra stel zonwerende glazen, voor gebruik buitenshuis. De bril is in de Verenigde Staten verkrijgbaar voor 199 dollar.

