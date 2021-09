De Amerikaanse technologiereus Apple moet ontwikkelaars toelaten om gebruikers van apps door te sturen naar externe betalingssystemen.

Dat heeft een rechter vrijdag beslist in de zaak die gamesontwikkelaar Epic Games tegen Apple aangespannen had. De uitspraak is een zware nederlaag voor Apple.

Epic Games beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen. Een federale rechter in de VS gaf Epic Games vrijdag gelijk, maar oordeelde ook dat de spelletjesontwikkelaar Apple een schadevergoeding moet betalen wegens contractbreuk.

De uitspraak van de rechter kan zware gevolgen hebben voor de winstgevendheid van de App Store, die jaarlijks goed is voor 20 miljard dollar met een winstmarge van meer dan 75 procent. Apple zal naar verwacht wordt in beroep gaan tegen de beslissing.

