Rechter: Apple schendt patenten van Qualcomm

De rechter in het Amerikaanse San Diego oordeelde vrijdag dat Apple zo'n 31 miljoen dollar moet betalen. Dat komt omdat Apple met de iPhone drie patenten van Qualcomm schendt en er dus niet voor wil betalen. In de veroordeling spreekt de rechter van een vergoeding van 1,41 dollar per iPhone.

31 miljoen dollar in totaal is een relatief laag bedrag voor een miljardenbedrijf als Apple. Maar volgens Reuters is de uitspraak vooral een stok achter de deur in een tweede gelijkaardige zaak tussen beide bedrijven die in april zal starten. Als Qualcomm dan opnieuw een bedrag per iPhone kan eisen, dan ligt de vergoeding mogelijk een stuk hoger.

Patentrechtszaken zijn niet ongewoon tussen grote technologiebedrijven. In dit geval verkoopt Qualcomm chips aan smartphonefabrikanten. Maar het bedrijf bezit ook bepaalde technologie, zoals rond 3G of 4G. Wie geen klant is bij Qualcomm kan die technologie tegen betaling in licentie nemen. In principe moet Qualcomm dat leveren tegen een redelijke prijs, maar over dat laatste ontstaat meer dan eens discussie met concurrerende toestelmakers zoals Apple.