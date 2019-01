Rechter oordeelt: UberX geen taxidienst en mag blijven opereren in Brussel

De dienst UberX respecteert het Brussels wettelijk kader, zo stelt de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel in een recente beslissing, die Uber woensdag verspreidt. De dienst die passagiers met professionele chauffeurs in contact brengt, mag dus in de hoofdstad blijven opereren.