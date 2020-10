Google moet met Franse media onderhandelen over de zogenaamde 'naburige rechten' op nieuwsberichten waarvan de internetgigant fragmenten op zijn platform verspreidt. Dat heeft een rechter in beroep in Parijs besloten.

De Franse zaak zal van dichtbij gevolgd worden in andere Europese landen. Frankrijk was het eerste EU-land dat een Europese richtlijn over naburige rechten op het auteursrecht begon toe te passen. Die rechten voorzien in een vergoeding voor inhoud, voornamelijk foto's en video's, die wordt verspreid via onlineplatformen.

Geen previews meer

Google weigerde met geld over de brug te komen en stopte met het tonen van previews van nieuwsberichten als het dat niet gratis mocht doen. Omdat de mediagroepen sterk afhankelijk zijn van trafiek afkomstig van zoekmachines zoals Google (tussen de 26 en 90 procent) konden ze haast niet anders dan met de voorwaarden van Google instemmen.

Op 9 april kregen de Franse uitgevers de mededingingsautoriteit aan hun kant. De Autorité de la Concurrence verplichtte Google te onderhandelen over de vergoedingen. De Amerikaanse internetgigant trok daarop naar de rechtbank, maar krijgt dus geen gelijk. Eerder deze week kondigde Google aan dat het 'dicht bij een akkoord' staat met de uitgevers.

