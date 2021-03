Een rechter in Washington heeft de Amerikaanse handelsbeperkingen tegen de Chinese smartphonemaker Xiaomi tijdelijk opgeheven. De regering van president Donald Trump zette Xiaomi, samen met een groep andere Chinese bedrijven, vlak voor het aantreden van Joe Biden op een zwarte lijst.

Xiaomi zou volgens de regering-Trump banden hebben met het Chinese leger, hoewel het bedrijf dit stellig ontkent. Door de ingreep werd het Amerikanen verboden om aandelen in de Chinese onderneming te bezitten.

Ongrondwettelijk

Xiaomi, de op twee na grootste maker van smartphones ter wereld, begon daarop een rechtszaak tegen het besluit. Dat was volgens het technologiebedrijf namelijk ongrondwettelijk en schadelijk. De rechter zei dat onvoldoende hard is gemaakt dat Xiaomi op de zwarte lijst hoort en dat het bedrijf een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

De handelsbeperkingen zouden volgende week van kracht worden. Xiaomi wil nu definitief worden verwijderd van de zwarte lijst.

Onlangs werd nog bekend dat Xiaomi verdwijnt uit internationale beursgraadmeters van FTSE Russell. Het bedrijf achter veel toonaangevende beursindices verklaarde deze stap te moeten nemen vanwege de zwarte lijst.

