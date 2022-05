Oud-president Donald Trump wilde via een federale rechter afdwingen dat hij weer toegang kreeg tot zijn geblokkeerde Twitteraccount, maar die verwierp de zaak. Twitter en andere socialemediaplatforms deden Trump vorig jaar in de ban nadat zijn aanhangers het Capitool hadden bestormd.

De rechter gaf aan dat Trumps advocaten de klacht konden aanpassen en het opnieuw konden proberen, maar dan moeten ze wel aannemelijk maken dat het blokkeren van Trumps account gelijk staat aan overheidscensuur. 'Dat is geen makkelijke claim', waarschuwde de rechter. Trumps advocatenteam laat weten na te denken over vervolgstappen.

Trump had meer dan 88 miljoen volgers op zijn Twitteraccount en gebruikte het platform veelvuldig als communicatiemiddel. Volgens de Republikein oefent Twitter 'een mate van macht en controle uit over het politieke discours in dit land die onmetelijk, historisch gezien ongekend en uiterst gevaarlijk is voor het open democratisch debat', stelden zijn advocaten in het verzoek aan de rechtbank.

De oud-president vindt dat Twitter hem onterecht 'gecensureerd' heeft door waarschuwingen bij zijn berichten te zetten. Het platform plaatste sinds de presidentsverkiezingen in november waarschuwingen bij berichten van de president waarin hij onjuistheden, zoals over de uitslag van de verkiezingen, verspreidde. De berichtensite attendeerde dat informatie in die tweets 'mogelijk misleidend' of 'in twijfel getrokken' is.

