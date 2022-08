De Amerikaanse bedrijfsregulator FTC heeft een zaak aangespannen databroker Kochava voor het verkopen van locatiedata.

Volgens de Federal Trace Commission heeft Kochava locatiegegevens van honderden miljoenen mobiele toestellen verkocht. Die data zou kunnen leiden tot identificatie van gebruikers, en gevoelige informatie zoals religie of gezondheidstoestand kunnen vrijgeven. Kochava, van zijn kant, zegt dat het zich aan de regels houdt en noemt de rechtszaak 'lichtzinnig'.

De FTC zegt onder meer te vrezen dat deze data onder meer informatie geeft over mensen die een abortus laten uitvoeren, maar ook over welke kerken ze bezoeken en eventuele gezondheidsklinieken en zelfs opvangcentra en vluchthuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld. De commissie baseert haar rechtszaak op een publiek voorbeeld van de data die Kochava verkoopt.

Toestemming

De databroker zegt dat hij zich aan de regels rond dataprivacy en toestemming houdt. Kochava voerde eerder deze maand een functie in genaamd 'Privacy Block' die gezondheidscentra verwijdert uit zijn data. Het bedrijf zegt aan de Britse omroep BBC ook dat zijn locatiedata van derde partijen komt, die 'elk hun gegevens verzamelen bij consumenten die daar toestemming voor geven'.

Privacy, en dan vooral locatiegegevens, liggen al langer gevoelig in de Verenigde Staten, maar kregen de voorbije maanden extra aandacht door de verstrenging van de abortuswet in het land. Bepaalde staten verbieden nu abortus (dat al sinds de jaren zeventig wettelijk toegestaan was). Vrouwen in nood moeten daardoor vaak naar andere staten reizen waar het wel nog mag, en de vrees is dat locatiedata gebruikt zal worden om hen alsnog te vervolgen.

