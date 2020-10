Drie Britse en een Portugese chauffeur van taxidienst Uber zijn een rechtszaak tegen het bedrijf begonnen. Ze beschuldigen Uber ervan dat er met algoritmes wordt bepaald wie er ontslagen wordt.

De zaak dient in Nederland, omdat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf zich daar bevindt.

De vier chauffeurs, twee in Londen, één in Birmingham en één in Lissabon, hadden zich volgens de systemen van Uber schuldig gemaakt aan frauduleus gedrag en werden zonder recht op beroep de laan uitgestuurd. Ze ontkennen de fraude en wijzen op de Britse en Europese privacywetten, die individuen bescherming geeft tegen "oneerlijke geautomatiseerde besluitvorming". Tegenover de Nederlandse omroep NOS ontkent Uber dat algoritmes bepalen wie er wordt ontslagen.

Het is niet de eerste keer dat Uber chauffeurs het bedrijf en diens algoritmes voor een Europese rechtbank dagen. In juli startten een groep chauffeurs ook al een rechtszaak om meer inzicht in die algoritmes te krijgen. Zij willen daarmee onder meer weten op welke basis ritjes worden toegewezen. Onder de GDPR-regels zouden ze daar recht op hebben, zo zeggen de aanklagers.

