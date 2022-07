De rechtbank van Delaware heeft besloten de rechtszaak tussen Elon Musk en Twitter in oktober van dit jaar te behandelen, melden Amerikaanse media. Het proces tussen de ondernemer en de berichtendienst moet vijf dagen duren.

Twitter vroeg aanvankelijk om een versneld proces van vier dagen in september, terwijl de advocaten van Musk de zaak in februari pas wilden laten behandelen. Tijdens de hoorzitting dinsdag oordeelde de rechter dat vertraging van de rechtszaak onherstelbare schade aanricht aan de kant van Twitter. De berichtendienst klaagde Musk een week geleden aan, omdat hij afziet van de koop van Twitter. Het bedrijf wil dat de rechter Musk dwingt alsnog tot de overname over te gaan voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel.

Advocaten van Twitter hadden het besluit van Musk om de overname van het socialemediabedrijf te beëindigen al 'ongeldig en onrechtmatig' genoemd in een brief aan de advocaten van de miljardair.

Lees ook: Twitter maakt zich klaar voor rechtszaak tegen Musk

Musk ging er eind april mee akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen, maar de Tesla-topman besloot zich terug te trekken uit de overnamedeal. Hij heeft Twitter herhaaldelijk verweten dat het bedrijf nooit een goed antwoord heeft gegeven op de vraag hoeveel zogenoemde bots en spamaccounts er bestaan op de berichtendienst en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers.

De miljardair beweert dat Twitter gebruikersgegevens verkeerd heeft voorgesteld en dat het aantal spambots op het platform veel hoger is dan het bedrijf zelf zegt. Musk heeft volgens Twitter echter geen enkel bewijs voor deze bewering geleverd en de berichtendienst heeft het herhaaldelijk ontkend.

Twitter vroeg aanvankelijk om een versneld proces van vier dagen in september, terwijl de advocaten van Musk de zaak in februari pas wilden laten behandelen. Tijdens de hoorzitting dinsdag oordeelde de rechter dat vertraging van de rechtszaak onherstelbare schade aanricht aan de kant van Twitter. De berichtendienst klaagde Musk een week geleden aan, omdat hij afziet van de koop van Twitter. Het bedrijf wil dat de rechter Musk dwingt alsnog tot de overname over te gaan voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel.Advocaten van Twitter hadden het besluit van Musk om de overname van het socialemediabedrijf te beëindigen al 'ongeldig en onrechtmatig' genoemd in een brief aan de advocaten van de miljardair.Musk ging er eind april mee akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen, maar de Tesla-topman besloot zich terug te trekken uit de overnamedeal. Hij heeft Twitter herhaaldelijk verweten dat het bedrijf nooit een goed antwoord heeft gegeven op de vraag hoeveel zogenoemde bots en spamaccounts er bestaan op de berichtendienst en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers. De miljardair beweert dat Twitter gebruikersgegevens verkeerd heeft voorgesteld en dat het aantal spambots op het platform veel hoger is dan het bedrijf zelf zegt. Musk heeft volgens Twitter echter geen enkel bewijs voor deze bewering geleverd en de berichtendienst heeft het herhaaldelijk ontkend.