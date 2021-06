Cedric Van Holsbeke wordt de nieuwe CTO bij het Gentse softwarebedrijf RecoMatics. Hij wordt ook deel van het managementteam.

RecoMatics bestaat sinds 1995 en telt een dertigtal mensen. Het bedrijf legt zich toe op digitale transformatie met onder meer systemen voor het verwerken en beheren van documenten. Onder meer KBC, Université de Mons en BAM contractors zijn klant.

Sinds 1 juni is Van Holsbeke er aan de slag. Hij was de afgelopen tien jaar actief bij FLUIDDA, waar hij sinds 2017 CTO was. Van Holsbeke is burgerlijk ingenieur regeltechniek en biomedische ingenieurstechnieken van opleiding. Hij studeerde aan de Universiteit Gent waar hij ook doctoreerde. Vorig jaar haalde hij een Executive MBA aan de Vlerick Business School.

'Ik kijk ernaar uit om mijn kennis rond de digitale transformatie te gebruiken om de klanten van RecoMatics te ondersteunen in de trajecten die zij lopen. Het zal een interessante verruiming van mijn ervaring betekenen maar ik zal ook uitgebreid kunnen putten uit mijn achtergrond in medische beeldvorming, artificiële intelligentie en cloud-first softwareontwikkeling,' zegt Van Holsbeke in een mededeling.

