De Belgische online handel blijft stijgen. Dat moet blijken uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek uitgevoerd naar online uitgaven door GfK. In totaal spendeerden we vorig jaar 11,46 miljard euro online.

E-commerce is, ook in de maanden voordat zelfisolatie werd ingevoerd, stevig gestegen in ons land. Volgens de BeCommerce Market Monitor spendeerden we 11,46 miljard euro online in 2019, een klein miljard meer dan in 2018. Gemiddeld spendeerde elke Belg vorig jaar zo 1.363 euro online.

"E-commerce is meer dan ooit de motor voor de groei in retail in België: ongeveer 50% van de groei situeert zich in online verkoop", zegt Sofie Geeroms, managing director van BeCommerce, in een persbericht. "De Belg gaat dan ook frequenter online shoppen: in 2019 kocht de Belg gemiddeld 13,4 keer online, goed voor een totaal van 112,9 miljoen online aankopen."

We deden dat vooral door reizen te boeken. Zo'n 87% van de zelf samengestelde reizen die Belgen vorig jaar maakten, werden online besteld. Voor pakketreizen ligt dat percentage op 65%. Attractie- en evenemententickets werden door 79% van de Belgen online gekocht. Dat komt min of meer overeen met vorige jaren, zegt Geeroms. Zij ziet de groei online dan ook vooral bij producten rond gezondheid en make-up. De categorie 'health and beauty' is afgelopen jaar met een vierde gegroeid ten opzichte van 2018.

Vooral in Vlaanderen

Nog uit het onderzoek blijkt dat vooral Vlamingen online kopen. Zij deden dat al langer en veelvuldiger dan de Walen, maar e-commerce kende in het noordelijke landsdeel bovendien een stijging van 11%, terwijl er in Wallonië een daling wordt opgetekend van 2%.

Als we online kopen, is dat overigens ook nog altijd via de laptop. Die neemt ongeveer de helft van de betalingen voor zich, terwijl een kwart van de online uitgaven op een desktop wordt uitgevoerd. Daar staat wel tegenover dat de smartphone zijn achterstand inhaalt. Mobiele bestellingen en betalingen voor aankopen liggen ondertussen op 12% van alle online bestedingen. Opvallend detail daarbij: via smartphone besteden we vooralsnog vooral kleinere bedragen. Een wasmachine koop je dus via de laptop, een nieuwe dagcrème eerder via je smartphone.

