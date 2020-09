In augustus registreerde Bancontact Payconiq Company 11,5 miljoen mobiele betalingen, dubbel zoveel als een jaar eerder, aldus het bedrijf.

Dat de Belgen sinds het uitbreken van de coronacrisis vaker contactloos betalen, is al langer bekend. Ook bij Payconiq, de app waarbij je betaalt door een QR-code te scannen, merken ze dat. In augustus registreerde het bedrijf 11,5 miljoen mobiele betalingen, het dubbele van dezelfde periode vorig jaar.

"De betalingsgewoontes van de Belg zijn drastisch veranderd" sinds COVID-19 zijn intrede deed, zegt Nathalie Vandepeute, de CEO van Bancontact Payconiq Company. Dat zie je aan het toenemend aandeel van contactloze betalingen met de bankkaart, maar ook aan een "versnelling" van het gebruik van Payconiq, klinkt het.

De rol van het coronavirus is onmiskenbaar, maar Vandepeute ziet nog andere factoren. De betaal-app raakt meer bekend en consumenten hebben er meer vertrouwen in. Er zitten ook extra diensten in de app (zoals info over getrouwheidskaarten en maaltijdcheques), waardoor "meer en meer mensen er belang bij hebben die te gebruiken". De CEO schat dat in augustus 3,85 miljoen Belgen een betaling deden via de Payconiq by Bancontact-app of via de app van hun bank waarin die Payconiq-functie geïntegreerd is.

De app wordt momenteel gebruikt om een rekening te delen onder vrienden of collega's, om te betalen in de winkel of om online te betalen. Vandepeute ziet nog veel potentieel voor mobiel betalen in de toekomst. Zo kan de betaling via QR-code nog bij meer handelaars ingang vinden en moet het ook mogelijk zijn meer facturen via een QR-code te betalen. Bancontact Payconiq Company heeft intussen een campagne gelanceerd om de term "biepen" te promoten voor mobiele betalingen.

"We wilden het woordgebruik vereenvoudigen, net zoals er 'pinnen' is voor kaartbetalingen", aldus Lotta de Meulenaere, hoofd marketing en communicatie. "De term 'biepen' verwijst dan naar het geruststellende geluid dat je hoort wanneer de betaling bevestigd wordt."

