Gebruikers van mobiele apps hebben in de eerste zes maanden van het jaar een recordhoeveelheid geld uitgegeven aan die apps. We gaven dit jaar al bijna 65 miljard dollar uit aan apps.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Sensor Tower. De online shops van Apple en Google zagen hun inkomsten de hoogte ingaan, net nu de internetgiganten te maken hebben met toenemende kritiek van heel wat softwareontwikkelaars vanwege de strenge voorwaarden die ze opleggen aan hun platforms.

Volgens Sensor Tower, een studiebureau gespecialiseerd in de markt van de mobiele applicaties, werd er tussen januari en juni 41,5 miljard dollar uitgegeven op de App Store van Apple en 23,4 miljard dollar op Google Play. Het gaat om een stijging met 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

TikTok

De kortevideoapp TikTok heeft bij de niet-games het meeste geld opgebracht, met gebruikers die 920 miljoen dollar uitgaven in het eerste semester. Dat is een stijging met 74 procent in vergelijking met de eerste helft van 2020.

TikTok doet het zo beter dan het videoplatform van Google, YouTube, waar de gebruikers 565 miljoen dollar uitgaven. De inkomsten gelinkt aan mobiele games stegen met bijna een vijfde (+18 procent), tot 44,7 miljard dollar.

'Hoewel de uitgaven van gebruikers van mobiele games minder snel toegenemen dan vorig jaar, wil dat niet zeggen dat de sector vertraagt. Het gaat eerder om een normalisatie na een interessepiek gelinkt aan de uitzonderlijke omstandigheden van de COVID-19-pandemie', aldus Sensor Tower. Het spel Honor of King van het Chinese Tencent was meest winstgevende mobiele spelletje, met 1,5 miljard dollar inkomsten in het eerste semester.

