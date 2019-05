Meer dan 3 miljoen ongebruikte mobiele telefoons slingeren rond in onze kasten en lades. Dat is een enorm onbenut recyclagepotentieel. Daarom lanceert de vzw Recupel een gsm-inzamelactie voor bedrijven.

De Belgen laten nog altijd meer dan 3 miljoen gsm's rondslingeren in huis. Volgens Recupel is dat "een enorm onbenut recyclagepotentieel". "Een gsm bevat ongeveer 40 waardevolle materialen, zoals goud, tin, koper, zilver en palladium", legt woordvoerster Saar Bentein uit. "Wij kunnen 99 procent van die materialen hergebruiken tot waardevolle grondstoffen."

Zo haalt Recupel uit 1 ton mobiele telefoons 300 gram goud, in 1 ton gouderts afkomstig uit de mijnen zit amper 5 gram goud. "Door de grondstoffen maximaal te hergebruiken, hebben we steeds minder klassieke mijnbouw nodig. En dat is goed voor mens en milieu", benadrukt Bentein. Slechts 8 procent van de ongebruikte mobiele telefoons in België wordt afgedankt. "Dat percentage moet omhoog", zegt Bentein.

Daarom lanceert de vzw een grote inzamelactie voor bedrijven. Wie met zijn bedrijf het meeste gsm's inzamelt, wint tickets voor de Foute Party van de commerciële radiozender Q-Music. Tussen 17 en 26 mei kunnen bedrijven zich inschrijven via calltoparty.be. Recupel voorziet voor deelnemende bedrijven promotiemateriaal en inzamelboxen die gratis worden opgehaald.