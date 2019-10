Na een pilootproject in Brussel en West-Vlaanderen gaat non-profitorganisatie Recupel zijn onlineplatform Smartloop uitrollen in heel België. Deze digitale marktplaats moet bedrijven rechtstreeks in contact brengen met erkende ophalers van oud elektro.

"Heel wat bedrijven en organisaties stockeren oude pc's, gereedschap, koffiemachines en ander elektro in hun kasten omdat ze niet meteen een pasklare oplossing hebben om er zich op een snelle, eenvoudige en wettelijke manier van te ontdoen. Zo stockeert een gemiddelde organisatie 200 kilogram oud of kapot elektro", klinkt het bij Recupel. Voor de vzw die het inzamelen en verwerken van afgedankte elektro organiseert is dat een "onbenut recyclagepotentieel".

Om daar een oplossing voor te vinden, ontwikkelde Recupel een digitale marktplaats waar bedrijven hun oud elektro kunnen aanbieden. Het platform werd het voorbije half jaar al uitgetest in Brussel en West-Vlaanderen. Vandaag, op de International E-Waste Day, kondigt de vzw aan dat Smartloop wordt uitgerold over heel België.

Smartloop © .

Bedrijven kunnen op het platform een foto of beschrijving plaatsen van de toestellen die ze willen laten weghalen. Erkende ophalers bieden hun beste prijs aan, waarop het bedrijf er meteen de voordeligste prijs kan uithalen. Eens het een ophaler heeft gekozen, spreken ze via de chatfunctie een plaats en tijd van ophaling af.

Vrije markt

"Als een bedrijf een erg groot volume aanbiedt of het gaat over elektro dat veel waardevol materiaal bevat, zoals laptops of oude gsm's, kan het bedrijf er nog wat geld aan verdienen. Is dit niet het geval, dan zal het logischerwijze betalen voor de transport- en verwerkingskosten. Op deze manier zijn de prijsafspraken steeds marktconform en verlopen ze rechtstreeks met de ophaler. De regels van de vrije markt gelden, Recupel komt hier nooit in tussen," zegt Hederik Tijs, Chief Operating Officer van Recupel.

Op Smartloop kunnen bedrijven zelf aangeven of hun toestellen nog geschikt zijn voor hergebruik. In dat geval worden de data verwijderd en krijgen de toestellen een tweede leven via de Kringwinkels. In het andere geval worden gerecycleerd en worden de waardevolle componenten opnieuw ingezet voor andere toestellen.