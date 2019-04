De firma Galloo is het eerste EC+ centrum in Vlaanderen. Dat betekent dat ze erkend zijn om batterijen uit elektrische wagens te halen. De lithiumbatterijen krijgen daarna een tweede leven als reservebatterij van computers of als laadstation. "Het aantal elektrische wagens stijgt erg snel, en de recyclagesector kan onmogelijk achterblijven", zegt Rik Debaere, algemeen directeur van het recyclagebedrijf.

Galloo is al jaren actief in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen. Jaarlijks worden in Menen 100.000 afgedankte voertuigen verwerkt. Daar komt nu ook het verwijderen van batterijen van elektrische wagens bij. "Het aantal inschrijvingen van elektrische en hybride wagens is in het eerste kwartaal van 2019 verdubbeld", aldus Debaere. "Er rijden nu ongeveer 36.000 elektrische wagens, waarvan 9.500 volledig elektrisch. Dit is een nieuwe evolutie in de autosector en als recyclagebedrijf moeten wij volgen. Destijds moesten we ons aanpassen aan de eerste airco's en katalysatoren die in de wrakken zaten die wij verwerkten. Dit is de volgende stap."

Batterijen uit elektrische wagens halen is niet zonder gevaar. Er zijn meerdere voorbeelden bekend van elektrische wagens die vuur vatten. Onlangs ontplofte nog een stilstaande Tesla in een garage in China. Ook voor hulpdiensten zijn elektrische wagens riskant om te blussen. "Vandaar dat je een erkenning nodig hebt van de overheid om de batterijen te kunnen verwijderen. Onze medewerkers kregen hiervoor een speciale opleiding, en sommige constructeurs organiseren zelf ook cursussen", zegt Debaere.

Tijdens de officiële opening gaf een medewerker een demonstratie van de te volgen procedure. De batterij, die zich onder de achterbank van de wagen bevindt, wordt losgekoppeld en vervolgens met een heftruck uit de wagen getild. Door het gevaar voor elektrocutie moet de technieker altijd speciale isolerende handschoenen dragen. Daarna wordt het wrak geplet en verbrijzeld tot kleine stukjes metaal die vervolgens gerecycleerd worden.

Febelauto, de beheersfederatie voor afgedankte voertuigen, neemt de ophaling van de batterijen op zich. "Wanneer een batterij nog maar voor tachtig procent oplaadt, is die niet meer geschikt voor tractie van wagens", vertelt Catherine Lenaers van Febelauto. "Ze kan wel worden ingezet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als reservebatterij voor een computer of als mobiel laadstation. Op die manier streven we naar duurzame oplossingen en geven we de batterijen via second life oplossingen een maximale levensduur."

Verschillende invoerders ondertekenden dinsdag bij Galloo een manifest waarmee ze zich engageren voor een veilig en milieuvriendelijk beheer van batterijen die 'einde leven' zijn. Tijdens de persconferentie was ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Vanden Heuvel aanwezig. "De opmars van de hybride en elektrische wagens is pas gestart maar is een belangrijke evolutie voor de vergroening van het wagenpark", zei de minister dinsdag. "En als we sommige partijprogramma's mogen geloven, zal dit ook fiscaal gestimuleerd worden.