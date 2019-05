Red Hat heeft versie 8 van haar Linux-systeem uit. Die belooft vooral verbeteringen en vereenvoudigingen voor ontwikkelaars.

De voornaamste nieuwigheden waren al bekend sinds de bèta van Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) die in november verscheen. Zo is het besturingssysteem gebaseerd op Fedora 28 en upstream kernel 4.18. De desktopomgeving is zoals in eerdere versies gebaseerd op GNOME.

RHEL 8 wil een stabiele versie zijn die kan worden uitgerold in hybride en multi-cloudomgevingen en datacentra. Zo is er Red Hat Smart Management om hybride cloudomgevingen beter te benutten hun beheer te vereenvoudigen.

Ook is er een focus op het vergemakkelijken van verschillende workloads. Met Red Hat Enterprise LInux System Roles worden specifieke complexe taken rond het beheer en de configuratie van Linux geautomatiseerd. Dat gebeurt via Red hat Ansible Automation, dat kant-en-klare geautomatiseerde workflows heeft voor vaak voorkomende complexe systeembeheertaken.

Verder is er in RHEL ondersteuning voor de cryptografische standaarden Open SSL 1.1.1 en TLS 1.3.

Volledig nieuw zijn Application Streams of de AppStream repository. Enerzijds is er het BaseOS repository met de kern van het besturingssysteem. Anderzijds is er de AppStream repository die alle toepassingen bevat die in een specifieke userspace kunnen worden gebruikt. Volgens Red Hat gaat het om talen, frameworks en ontwikkelaarstools die regelmatig worden bijgewerkt waardoor er sneller kan geïnnoveerd worden.