Openbronbedrijf Red Hat houdt zijn jaarlijkse conferentie Red Hat Summit deze keer volledig online, maar het bedrijf kondigt wel een reeks nieuwe oplossingen aan die vooral inzetten op het beheren van de hybride cloud.

Red Hat zet volop in op de hybride cloud. Nu bedrijven wat van hun initiële angsten voor public cloud hebben laten vallen, gaan ze steeds vaker meerdere clouddiensten aanspreken, om niet afhankelijk te worden van één leverancier. Dat brengt echter een stevige complexiteit met zich mee, waar Red Hat nu op inspeelt. "We hebben 1.700 klanten in die sector, en ook het breedste gebruik van hybride cloud door software devleopers", zegt Paul Cormier, CEO van Red Hat in een videocall die Data News mee volgde. Zijn bedrijf is een van de belangrijkste leveranciers van Linux software en specifiek Kubernetes voor een entreprise omgeving, en dat zullen we geweten hebben.

Kubernetes en virtuele machines

Hoewel er door de covid-19 pandemie minder nieuwe functies worden aangekondigd dan op een 'normale' Red Hat Summit, is er toch veel aandacht voor de containertechnologie van Kubernetes. Het van oorsprong door Google ontwikkelde project is al een tijdje openbron, en het is momenteel een van de populairste platformen voor het beheren van softwarecontainers. Red Hat is een van de vroegste bijdragers aan het systeem. Zij lanceerden hun Kubernetesplatform Openshift in 2015.

In 2020 krijgen we ondertussen OpenShift 4.4. In de nieuwe versie zitten extra tools voor statistieken en monitoring die gegevens en rapporten van verschillende cloudoperaties samenbrengen. Daar komt ook een Advanced Cluster Management for Kubernetes bij, dat het simpeler moet maken om verschillende groepen van Kubernetes-gebaseerde applicaties uit te rollen en te beheren, ook weer over meerdere clouddiensten. Als je dan toch je workloads over al die verschillende clouddiensten uitspreidt, gebruik dan minstens Red Hat om ze aan elkaar te plakken, zo lijkt de redenering.

Interessante uitbreiding voor OpenShift is bovendien de toevoeging van virtuele machines. Bedrijven zijn nu massaal containers aan het installeren, waar ze vroeger virtuele machines gebruikten, zo legt Joe Fernandes, vp van Products bij de Cloud Platforms Business Unit van Red Hat uit. Maar die virtuele machines gaan niet ineens in rook op. "We wilden dus een manier vinden om Kubernetes te gebruiken om beide types workloads te beheren", aldus Fernandes. Het zou met OpenShift ook mogelijk worden om app op virtuele machines na verloop van tijd te migreren naar containers. Virtualisatie wordt in de eerste plaats als 'technology preview' uitgerold.

Analytics

Daarnaast heeft Red Hat ook nieuwtjes voor de bestaande infrastructuur. Zo is Red Hat Insights, het analytics platform voor beveiliging en risicomanagement, nu standaard beschikbaar in elk ondersteund Red Hat Enterprise Linux abonnement.

Het Red Hat Ansible automation Platform, dat gehoste diensten combineert met Ansible automation om automatisering op grote schaal mogelijk te maken, krijgt ook nieuwe functies, waaronder een catalogus voor automatiseringsdiensten, voor zowel infrastructuur als apps. Die moet begin van de zomer uitkomen. Het platform zou ook extra analysetools krijgen en betere filters.

Als technische preview wordt er later dit jaar dan nog OpenShift Pipelines, een DevOps pipeline project gelanceerd.

Covid-19

Je kan geen online conferentie houden zonder toch minstens even over de huidige coronacrisis te spreken. Die heeft dan wel een stevige impact op Red Hat, zo geeft Paul Cormier toe, het is niet meteen het moment voor klanten om zich daar zorgen over te maken. "Red Hat is goed geplaatst in deze crisis. We zijn hebben er minder last van dan sommige andere bedrijven." Zelf ziet hij dat natuurlijk als een bewijs voor de capaciteiten van de Red Hat infrastructuur.

De flexibiliteit daarvan kan klanten alleen maar helpen in moeilijke tijden, zo zegt Matt Hicks, executive vice president en baas van Product en Technologies bij Red Hat. "Je hebt klanten die geen hardware kunnen vinden en die zichzelf genoodzaakt zien om naar de cloud te gaan", legt Hicks uit. "Dat is makkelijk als je op ons platform zit. Als je op een open hybrid cloud platform hebt gebouwd, zoals Openshift, dan is het vrij makkelijk om over te stappen voor bepaalde diensten van intern naar datacenters, of net andersom. Het is momenteel heel belangrijk om je systemen te bouwen op een flexibele infrastructuur en dat is net wat wij aanbieden."

Als extraatje heeft Red Hat ook aangekondigd dat het de volgende maanden trainingen en certificering goedkoper maakt. Werklozen en tijdelijk werklozen kunnen zelfs gratis training krijgen. "Bovendien hebben we besloten om de life cycle van een groot deel van onze huidige portfolio uit te breiden", zegt Matt Hicks nog. "We willen dat bedrijven zich nu niet bezig moeten houden met het vervangen van die producten, op een moment waarop ze waarschijnlijk wel dringender dingen te doen hebben."

