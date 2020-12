Reddit gaat de videoapp Dubsmash overnemen. De oudere rivaal van TikTok wordt voor een niet genoemd bedrag verkocht.

Dubsmash bestaat al sinds 2014 en was toen even een hype als app waarmee je lip-sync video's kon maken door je eigen filmpjes te voorzien van muziek. Later paste het bedrijf haar aanpak aan met meer eigenschappen van een sociaal netwerk. Het bedrijf zat aanvankelijk in Berlijn, maar verhuisde later naar New York.

Reddit looft Dubsmash voor haar innovatieve tools voor videocreatie, die het bedrijf wil integreren in Reddit.

Bij de overname geeft Reddit ook wat details over de gebruikers van Dubsmash. Zo is zeventig procent vrouw en zou een kwart van alle zwarte tieners in de VS de app gebruiken. Dertig procent van de gebruikers logt elke dag in. Alle gebruikers zijn samen bekijken een miljard video's per maand.

Met de overname verhuizen ook de drie oprichters, Suchit Dash, Jonas Drüppel, and Tim Specht, mee naar Reddit.

