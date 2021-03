Reddit stelt eerste CFO aan in aanloop naar mogelijke beursgang

Het internetforum Reddit heeft voor het eerst een chief financial officer (CFO) aangesteld: Drew Vollero. Het bedrijf overweegt een beursgang, zegt directeur Steve Huffman in een interview met de Amerikaanse krant The New York Times.

De 55-jarige Vollero heeft eerder als financiële topman gewerkt voor onder meer spellenfabrikant Mattel, het moederbedrijf van Snapchat en een beveiligingsbedrijf. Volgens Huffman heeft Reddit nog geen specifieke plannen voor wanneer het naar de beurs wil gaan, maar is het vijftienjarige bedrijf wel bezig met de voorbereidingen. Reddit heeft meer dan 52 miljoen bezoekers per dag en bestaat uit meer dan honderdduizend fora waar wordt gesproken over onder meer technologie, media, lifestyle, politiek en de actualiteit.