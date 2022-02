Swappie, aanbieder van refurbished smartphones, kondigt vandaag een Serie C-financieringsronde aan van 108 miljoen euro. De ronde werd geleid door investeringsmaatschappij Verdane, naast de bestaande investeerders Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures en TESI.

De nieuwe ronde brengt de totale financiering van het bedrijf op meer dan 149 miljoen euro, na een Serie B-ronde van 35,8 miljoen euro in juni 2020. Het zal Swappie naar eigen zeggen in staat stellen om te blijven voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar refurbished goederen. De totale markt voor gebruikte en refurbished smartphones zal tussen 2022 en 2027 jaarlijks met ruim tien procent groeien, verwacht de van oorsprong Finse scale-up.

Marktaanwezigheid verdubbeld

Het bedrijf wil de nieuwe financiële injectie gebruiken om zijn Europese expansie te versterken, met name in Italië en Duitsland. Swappie heeft zijn marktaanwezigheid sinds afgelopen zomer bijna verdubbeld, van acht naar vijftien landen. Het personeelsbestand van 1.200 mensen moet tegen het einde van 2022 stijgen naar zo'n 2.200 medewerkers, is de ambitie.

'Mensen zijn steeds meer op zoek naar manieren om hun impact op het milieu te verkleinen, en de aanschaf van een refurbished smartphone is hiervoor ideaal', zegt Sami Marttinen, mede-oprichter en CEO van Swappie. 'We geloven dat de aankoop van een opgeknapte smartphone in de toekomst net zo vanzelfsprekend kan zijn als de aankoop van een tweedehands auto.'

De omzet van Swappie steeg in 2020 spectaculair met liefst 220 procent, naar 97 miljoen euro, vergeleken met 31 miljoen euro het jaar daarvoor. Tijdens de pandemie betrad het bedrijf twaalf nieuwe markten en intussen verkocht Swappie meer dan een miljoen refurbished smartphones.

