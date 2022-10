De VS heeft nieuwe exportregels aangekondigd die moeten voorkomen dat China geavanceerde chips, of toestellen om die zelf te maken, krijgt. Het wil dat andere landen hetzelfde doen.

Door de nieuwe regels mogen Amerikaanse spelers die tools maken voor chipproductie zoals KLA, Lam research en Applied Materials niet langer leveren aan chipbedrijven die volledig in Chinese handen zijn.

Tegelijk worden meer dan dertig Chinese bedrijven, waaronder YMTC, op een zwarte lijst gezet. Formeel omdat de VS hen niet mocht inspecteren. Dat wil zeggen dat Amerikaanse bedrijven die exporteren naar die bedrijven speciale stappen moeten doorlopen, vaak onderhevig zijn aan beperkingen or een aparte licentie moeten aanvragen.

Chinese chipontwikkeling beperken

De stappen passen in een bredere aanpak van de VS waarbij het land wil voorkomen dat China geavanceerde chips maakt met Amerikaanse technologie. De schrik is dat die chips ook worden ingezet voor militaire doeleinden. Eerder legde het land Nvidia al een verbod op om twee geavanceerde chips voor AI naar China te verschepen.

Het plan is wel niet helemaal waterdicht. Zo staat het andere landen nog steeds vrij om wel technologie aan China te verkopen. Tegenover Reuters erkennen overheidsafgevaardigden dat het nog geen beloftes van gelijkaardige plannen heeft gekregen van bondgenoten. In welke mate een speler uit Europa Amerikaanse chiptechnologie kan aankopen en dat vervolgens doorverkoopt aan China, is niet duidelijk.

