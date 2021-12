De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de herwerkte dataretentiewet, die telecomoperatoren verplicht om metadata over hun klanten een jaar lang bij te houden.

Het omstreden achterpoortje, waardoor ook geëncrypteerde communicatiediensten zoals Whatsapp of Telegram die metadata zouden moeten bijhouden, is uit het wetsontwerp verdwenen.

De wet rond de dataretentie bepaalde dat telecomoperatoren de gegevens over de klanten en hun communicatieverkeer een jaar lang moeten bijhouden. Het gaat dan om informatie over wie communiceert met wie, wanneer en waar, niet over de inhoud van de gesprekken.

Grondwettelijk Hof

Maar de wet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof, uit privacyoverwegingen. De regering werkte daarom aan een reparatiewet. Het wetsontwerp lag al een tijdje klaar, maar kreeg nog geen definitief groen licht van de regering. De angel zat vooral in de bepaling die ook Whatsapp, Facebook Messenger en andere communicatiediensten met versleuteling of 'end-to-end-encryption' verplichtte om de metadata van hun gebruikers bij te houden door een zogenaamde 'backdoor' in te bouwen. Het gerecht zou op die manier allerhande informatie kunnen achterhalen over locaties en contactpersonen van daders of slachtoffers. Het Comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, was kritisch voor die passage, net als de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA, omdat het recht op privacy in het gedrang zou komen.

Ook binnen de regering rezen vragen, onder andere bij minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). Volgens regeringsbronnen is het achterpoortje uit de tekst gehaald. Wel zou het nog apart worden onderzocht, met in het achterhoofd dat de veiligheid van gebruikers niet in gedrang kan komen

