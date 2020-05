Er zijn gesprekken gaande tussen de Amerikaanse overheid en enkele chipmakers om in de VS een fabriek, al dan niet met steun van de VS, te openen.

Reuters meldt dat Intel en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) gesprekken voeren met de VS over fabrieken. Intel bevestigt ook dat het in gesprek is het met Amerikaanse ministerie van Defensie hierover.

"Intel is goed gepositioneerd om met de Amerikaanse overheid samen te werken om een commerciële fabriek in Amerikaans eigenaarschap te besturen en een breed gamma aan micro-elektronica te leveren," aldus een woordvoerder aan Reuters.

TSMC zegt formeel dat er nog geen beslissing genomen is "We evalueren alle gepaste locaties, inclusief de VS, maar er is nog geen concreet plan," zegt een woordvoerder in een verklaring. Volgens Reuters zou het bedrijf hierover ook in gesprek zijn met Apple, een grote klant van TSMC.

De CEO van Intel, zelf een Amerikaans bedrijf, schreef in maart al een brief naar het Amerikaanse ministerie van Defensie over het bouwen van een chipfabriek in samenwerking met het Pentagon. Volgens de Wall Street Journal wordt er ook gesproken met Samsung over een uitbreiding van haar productie in de VS.

Dat die plannen er nu komen heeft voor een groot deel te maken met de handelsoorlog tussen de VS en China. Die maakt dat de VS er alles aan doet om zo weinig mogelijk technologie naar China te sturen, en bedrijven te overtuigen om hun productie weg te halen uit het land.

