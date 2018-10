Regering Trump wil regels voor 5G versoepelen

Op een bijeenkomst in het Witte Huis vorige week sprak FCC-voorzitter Ajit Pai over de vele voordelen van 5G. De technologie is sneller, laat meer toestellen toe en geeft een snellere reactietijd. Volgens Reuters schat de regering Trump dat de uitrol 3 miljoen jobs kan opleveren in het land, samen met 275 miljard dollar privé-investeringen en 500 miljard economische groei.

De uitrol van 5G moet volgens de Amerikaanse regering zo vlot mogelijk gebeuren. Daarom wordt er gekeken naar extra spectrum voor de netwerken, en een versoepeling van de regulering om extra glasvezel aan te leggen. Want draadloze netwerken hebben immers een vaste, zeer snelle, verbinding nodig om die mobiele data te versluizen.

Larry Kudlow, hoofd van de economische raad in het WItte Huis, benadrukte op het evenement dat de race naar 5G zal worden gewonnen "hoofdzakelijk door de vrije markt en de vrijemarkteconomie." Een standpunt dat wordt gesteund door lobbygroepen in de VS waar onder meer Intel, Samsung, AT&T en Sprint toe behoren.

Naast extra spectrum stemde telecomregulator FCC vorige week ook in om de vergoedingen te beperken die steden mogen vragen voor het installeren van cellen (kleine zendmasten). Ook moet een aanvraag snel worden geëvalueerd.

Geen overbodige luxe want de VS zal naar schatting achthonderdduizend van die cellen nodig hebben. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over enorme zendmasten. Wel op kleinere bakken die over een kleinere afstand dekking voorzien.

Snel, maar duur

Maar regulering is niet het enige obstakel op weg naar 5G. Reuters merkt op dat FCC-lid Jessica Rosenworcel, een Democrate, waarschuwt dat de handelsoorlog met China er voor zal zorgen dat antennes, switches en routers zo'n 25 procent duurder zullen zijn.

Spelers als AT&T lieten eerder dit jaar al weten dat ze voor hun netwerk partneren met het Europese Nokia en Ericsson. Maar China blijft wel de hardwareproducent van de wereld en zal dus ook wegen op de 5G-uitrol in de VS.