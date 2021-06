Het Belgische coronacertificaat zal ten vroegste vanaf 17 juni beschikbaar zijn via de app Covidsafe.be. Dat schrijft zakenkrant l'Echo.

Met behulp van een QR-code zullen Belgen via de applicatie kunnen bewijzen dat ze over een coronacertificaat beschikken. Op die manier kunnen ze gemakkelijker reizen in de Europese Unie, aangezien het certificaat door alle Europese landen zal worden aanvaard.

De applicatie werd ontwikkeld door Digitaal Vlaanderen dat instaat voor de digitalisatie van de openbare diensten in Vlaanderen.

'We zijn technisch gezien rond', zegt Barbara Van den Haute, administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen. Toch zal de app pas ten vroegste op 17 juni beschikbaar worden. Er moet namelijk nog een helpdesk worden ontwikkeld en er volgt ook nog een informatiecampagne. Daarnaast is er ook een juridische basis nodig om de gegevensverwerking te verankeren. '

