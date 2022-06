Consumenten moeten tijdens hun vakantie extra waakzaam zijn vanwege de verhoogde cyberbeveiligingsrisico's. Die waarschuwing komt van Check Point, een vooraanstaande leverancier van security-oplossingen. Het bedrijf ziet onder meer een phishing-trend waarbij hackers zich voordoen als bekende reisorganisaties, omdat vakantiegangers op zoek zijn naar last-minutes.

Ondanks de toegenomen kosten en problemen op luchthavens, nemen internationale reizen deze zomer naar verwachting met 11 procent toe. Volgens Check Point Research imiteren hackers daarom op grote schaal bekende bedrijven uit de reisbranche voor phishing-aanvallen. 'Vakantiegangers die last minute op zoek zijn naar beschikbare reizen, hotels en attractie-aanbiedingen, zijn gevoelig voor e-mails over die onderwerpen. Zo is er een frauduleuze e-mail van Delta Airlines in omloop,' klinkt het.

Muziek in de oren

Naast phishing heeft de reisbranche ook te maken met een toename van cyberaanvallen. Volgens het Check Point Research Threat Intelligence Report steeg het aantal aanvallen op de branche in juni 2022 met zestig procent ten opzichte van vorig jaar. De aanvallen op deze sector piekten vorig jaar in de zomer en dat zal dit jaar zal waarschijnlijk ook zo zijn.

'Cyberbeveiliging is vaak geen onderdeel van de vakantievoorbereiding. Dat is muziek in de oren van opportunistische hackers die willen profiteren van relaxte houdingen en onbeschermde apparaten. Het leidt tot aanzienlijke risico's voor het individu en, in onze hyperverbonden wereld, ook voor elke organisatie waarmee ze communiceren, inclusief hun werkgever', stelt Zahier Madhar, security engineering expert bij Check Point Software in België.

