Door de escalatie van de rellen in de Verenigde Staten hebben grote technologiebedrijven als Sony en Google besloten om de introductie van een aantal nieuwe producten uit te stellen. 'Dit is er niet het juiste moment voor', klinkt het. Aanleiding voor de rellen is de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die overleed na hardhandig politieoptreden.

Sony wilde op 4 juni meer details onthullen over de games voor de PlayStation 5, de nieuwe spelconsole van het bedrijf die eind 2020 op de markt komt. 'We vinden het niet gepast om de lancering van videogames te vieren. Er zijn nu stemmen die belangrijker zijn om gehoord te worden', laat Sony PlayStation via zijn Twitterkanaal weten.

Android 11 bèta uitgesteld

Google, dat woensdag een testversie van het nieuwe besturingssysteem Android 11 ging uitrollen, heeft die release ook uitgesteld tot een niet nader gespecificeerde datum.

De Amerikaanse uitgever van videogames Electronic Arts had zondag al aangekondigd om het evenement rond het American Football-spel Madden NFL 21 uit te stellen. 'We steunen onze vrienden, spelers, collega's en partners uit de Afro-Amerikaanse/Zwarte gemeenschap', zei EA op Twitter. 'Onze onmiddellijke aandacht gaat uit naar wat we kunnen doen om verandering teweeg te brengen. Onrechtvaardigheid en systematische discriminatie vergiftigen ons land en onze wereld'.

