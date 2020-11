Intelligence Systems Group heeft de oprichting aangekondigd van een Benelux-dochteronderneming in Brussel. Het bedrijf biedt ERP-, CRM- en BI-softwareoplossingen in meer dan 55 landen. Rember Verbuyst komt aan het roer te staan van de Benelux-tak.

Met een groeiend aantal klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK, is het volgens Intelligence Systems Group een natuurlijke evolutie om uit te breiden naar de Benelux. Door activiteiten in Brussel te vestigen, wil het bedrijf zijn oplossingsdeskundigen dichter bij de klanten brengen. Zo hoopt Intelligence Systems te voldoen aan de snelgroeiende behoefte aan zakelijke Microsoft Dynamics 365-apps op de markt.

De Benelux-dochteronderneming zal worden geleid door Rember Verbuyst, een bedrijfsleider met ruim dertien jaar ervaring bij Microsoft België. Intelligent Systems heeft meer dan 190 mensen in dienst en rapporteert zestien jaar continue groei. Het is een internationaal adviesbureau dat bedrijfssoftwareprojecten levert aan lokale en buitenlandse organisaties.

Met een groeiend aantal klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK, is het volgens Intelligence Systems Group een natuurlijke evolutie om uit te breiden naar de Benelux. Door activiteiten in Brussel te vestigen, wil het bedrijf zijn oplossingsdeskundigen dichter bij de klanten brengen. Zo hoopt Intelligence Systems te voldoen aan de snelgroeiende behoefte aan zakelijke Microsoft Dynamics 365-apps op de markt.De Benelux-dochteronderneming zal worden geleid door Rember Verbuyst, een bedrijfsleider met ruim dertien jaar ervaring bij Microsoft België. Intelligent Systems heeft meer dan 190 mensen in dienst en rapporteert zestien jaar continue groei. Het is een internationaal adviesbureau dat bedrijfssoftwareprojecten levert aan lokale en buitenlandse organisaties.