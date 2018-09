Renault, Nissan en Mitsubishi krijgen Android

Het gaat om een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, waarvan geen financiële details zijn gemeld. De systemen zullen draaien op Google's besturingssysteem Android, waardoor diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store ook beschikbaar worden in de auto's.

Slecht nieuws voor TomTom

"Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom. TomTom heeft altijd aangegeven dat de auto-industrie niet met Google wil werken. En nu is er de omslag, ze halen Google in huis'', aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen, die benadrukt dat Renault en Nissan belangrijke klanten zijn van TomTom.