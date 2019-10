is hoofdredacteur bij Data News

In de aanloop naar CIO of the Year leggen we onze drie genomineerden deze week drie vragen voor die het u makkelijker moeten maken om uw keuze te maken. Koen Van Loo (Renson) sluit het rijtje af.

1. Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw IT-afdeling?

Renson is als familiebedrijf al 110 jaar marktleider op het gebied van ventilatie, zonnewering en outdoor door sterk te investeren in innovatie. Met de digitale revolutie zijn er meer en meer opportuniteiten om innovatie ook te realiseren door het toevoegen van digitale componenten aan onze oplossingen. Om dit te kunnen realiseren besloot Renson het volledige digitale landschap te vernieuwen.

Hiervoor werden verschillende programma's, met een grote impact op zowel business als IT, opgezet. De belangrijkste zijn: Sunrise, de vervanging van het legacy ERP-pakket door een brede implementatie van SAP S4/Hana, SAP MII als MES, initieel ter ondersteuning van de volledige vernieuwde en geautomatiseerde plant in opbouw in de industriezone De Prijkels en een unified portaal Renson.One voor alle stakeholders en als communicatieplatform voor onze connected devices.

2. Op welke verwezenlijkingen van uw IT-team bent u zelf het meeste fier?

Het Renson IT-team ademt het DNA van Renson als firma: no-nonsense, performant en creatief in het bedenken van oplossingen. In een kleine twee jaar werd het IT-team verdriedubbeld in grootte. Renson heeft als doel om de met externe partners uitgebouwde oplossingen op termijn volledig zelfstandig te kunnen beheren en verder uit te rollen.

Er zijn continu veranderingen en Renson is gekend als uiterst dynamische organisatie met tal van (digitale) ideeën. Er wordt gewerkt aan een volledig nieuw digitaal platform, in hoofdzaak gebaseerd op Microsoft- en SAP-oplossingen. Daarnaast slaagt dit IT-team er ook in om de legacy applicaties, o.a. ook bij de verschillende (ook buitenlandse) dochterbedrijven, draaiend te houden en zelfs verder uit te bouwen om acute business noden te ondersteunen.

De West-Vlaamse nuchterheid zorgt verder dat dit met een zeer groot kostenbewustzijn gebeurt, terwijl er continu gewerkt wordt aan de verhoging van de maturiteit van de dienstverlening.

3. Wat verlangt het bedrijf van u als CIO?

Paul Renson, de eigenaar van de groep, verlangt van IT dat het de strategie van de groep helpt ondersteunen: groei, klantgerichtheid en innovatieve concepten. De CIO is diegene die daarvoor helpt de architectuur uittekenen, een performant IT-team uitbouwt en die zorgt voor een flexibele en krachtige IT-infrastructuur. Tevens moet ik waken over de opzet en het vlot verloop van de diverse programma's die een IT-component hebben.

Renson is een huis met vele kamers. De CIO dient dan ook een echte netwerker te zijn en die de vinger aan de pols houdt bij de vele verschillende interne stakeholders.

Onze verschillende klanten en stakeholders (eindklanten, dealers, installateurs, architecten, etc.) zijn super belangrijk voor Renson. De CIO dient dan ook het uitgebreide productengamma goed te kennen en ook te voelen wat er leeft bij de klanten.

Tevens dient de CIO, en bij uitbreiding het voltallige IT-team, te inspireren op het vlak van nieuwe digitale mogelijkheden of oplossingen die extra waarde kunnen brengen voor Renson als groep.