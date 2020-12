De Amerikaanse senaatsvoorzitter Mitch McConnel heeft een poging ondernomen om 'sectie 230' van de communicatiewet, die sociale media beschermd tegen rechtszaken, af te schaffen.

Mitch McConnell, die de Republikeinse meerderheid leidt in de Amerikaanse senaat, heeft met een bijzondere zet opnieuw de afschaffing van sectie 230 op tafel gelegd. Daarmee zou de bescherming van allerlei sociale media wegvallen, en kunnen ze in principe aangeklaagd worden voor inhoud die door derden op hun platform werd geplaatst. Dat kan ook bij ons gevolgen hebben.

Als senaatsvoorzitter heeft McConnell de macht om wetten aan te passen voordat ze gestemd worden, en hij maakt daar hier op vrij cynische wijze gebruik van. Eerder deze week stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goed die burgers 2.000 dollar aan overheidssteun geeft, om de schade van het voorbije pandemiejaar op te vangen. Vorige week werd na gemor van president Trump al 600 dollar aan overheidssteun goedgekeurd, en deze nieuwe wet zou die verhogen tot 2.000 dollar.

McConnell heeft dat voorstel echter geblokkeerd en een alternatieve versie geïntroduceerd, die de verhoging van het bedrag linkt aan de afschaffing van section 230 van de Communicatiewet. Waarnemers zien het vooral als een strategie die ervoor moet zorgen dat de wet gewoon niet gestemd wordt. Nogal wat Republikeinen zien liever geen overheidssteun voor burgers, maar het is niet goed voor je imago als je in een jaar als dit tegen zo'n maatregel stemt. De onvoorwaardelijke afschaffing van een belangrijk onderdeel van de Telecomwet zou het pakket echter moeilijk te slikken maken voor Democraten, met lange discussies tot gevolg.

Sectie 230

De ondertussen redelijk beruchte Section 230 van de Amerikaanse Telecommunicatiewet, ten volle The Communications Decency Act, bestaat al sinds 1996 en vormt een van de grondbeginselen van het internet. Het artikel 230 beschermt websites en apps tegen rechtszaken over content die er gepost wordt door gebruikers. De wet betekent onder meer dat Twitter of Facebook niet aangeklaagd kunnen worden voor, bijvoorbeeld, opruiende of discriminerende postjes die een van hun gebruikers publiceert.

Het artikel lag dit jaar meerdere keren onder vuur, voornamelijk door president Trump, die het artikel wil laten verwijderen uit ogenschijnlijk persoonlijke redenen. Zijn vragen om sociale netwerken aan banden te leggen lopen samen met de eerste paar keren dat Twitter een fact-check aan van zijn tweets toevoegde.

In juli kwam het Ministerie van Justitie met een lijst voorstellen om het artikel te hervormen. En er valt ook wel wat voor te zeggen om de wet te hervormen. Techgiganten als Twitter, Facebook en YouTube kregen de voorbije jaren hopen kritiek op de manier waarop ze kiezen bepaalde content te censureren, en andere te laten floreren. Een hervorming zou mogelijk leiden tot meer transparantie over de manier waarop zij die beslissingen nemen. Anderzijds kan het ook tot meer censuur leiden, wereldwijd, omdat deze platformen veel sneller zullen optreden als de kans er in zit dat ze voor een post voor de rechtbank worden gesleept. Een hervorming van het artikel die min of meer degelijk wordt uitgevoerd, zou dus ellenlange discussies vergen. Het volledig afschaffen van het artikel, zonder alternatief of plannen voor hervorming, heeft het dan weer in zich om voor gigantische chaos online te zorgen.

Mitch McConnell, die de Republikeinse meerderheid leidt in de Amerikaanse senaat, heeft met een bijzondere zet opnieuw de afschaffing van sectie 230 op tafel gelegd. Daarmee zou de bescherming van allerlei sociale media wegvallen, en kunnen ze in principe aangeklaagd worden voor inhoud die door derden op hun platform werd geplaatst. Dat kan ook bij ons gevolgen hebben.Als senaatsvoorzitter heeft McConnell de macht om wetten aan te passen voordat ze gestemd worden, en hij maakt daar hier op vrij cynische wijze gebruik van. Eerder deze week stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goed die burgers 2.000 dollar aan overheidssteun geeft, om de schade van het voorbije pandemiejaar op te vangen. Vorige week werd na gemor van president Trump al 600 dollar aan overheidssteun goedgekeurd, en deze nieuwe wet zou die verhogen tot 2.000 dollar. McConnell heeft dat voorstel echter geblokkeerd en een alternatieve versie geïntroduceerd, die de verhoging van het bedrag linkt aan de afschaffing van section 230 van de Communicatiewet. Waarnemers zien het vooral als een strategie die ervoor moet zorgen dat de wet gewoon niet gestemd wordt. Nogal wat Republikeinen zien liever geen overheidssteun voor burgers, maar het is niet goed voor je imago als je in een jaar als dit tegen zo'n maatregel stemt. De onvoorwaardelijke afschaffing van een belangrijk onderdeel van de Telecomwet zou het pakket echter moeilijk te slikken maken voor Democraten, met lange discussies tot gevolg.De ondertussen redelijk beruchte Section 230 van de Amerikaanse Telecommunicatiewet, ten volle The Communications Decency Act, bestaat al sinds 1996 en vormt een van de grondbeginselen van het internet. Het artikel 230 beschermt websites en apps tegen rechtszaken over content die er gepost wordt door gebruikers. De wet betekent onder meer dat Twitter of Facebook niet aangeklaagd kunnen worden voor, bijvoorbeeld, opruiende of discriminerende postjes die een van hun gebruikers publiceert. Het artikel lag dit jaar meerdere keren onder vuur, voornamelijk door president Trump, die het artikel wil laten verwijderen uit ogenschijnlijk persoonlijke redenen. Zijn vragen om sociale netwerken aan banden te leggen lopen samen met de eerste paar keren dat Twitter een fact-check aan van zijn tweets toevoegde. In juli kwam het Ministerie van Justitie met een lijst voorstellen om het artikel te hervormen. En er valt ook wel wat voor te zeggen om de wet te hervormen. Techgiganten als Twitter, Facebook en YouTube kregen de voorbije jaren hopen kritiek op de manier waarop ze kiezen bepaalde content te censureren, en andere te laten floreren. Een hervorming zou mogelijk leiden tot meer transparantie over de manier waarop zij die beslissingen nemen. Anderzijds kan het ook tot meer censuur leiden, wereldwijd, omdat deze platformen veel sneller zullen optreden als de kans er in zit dat ze voor een post voor de rechtbank worden gesleept. Een hervorming van het artikel die min of meer degelijk wordt uitgevoerd, zou dus ellenlange discussies vergen. Het volledig afschaffen van het artikel, zonder alternatief of plannen voor hervorming, heeft het dan weer in zich om voor gigantische chaos online te zorgen.